العراق تؤكد مساندتها لأي جهد دبلوماسي يؤدي لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

أكدت الحكومة العراقية، مساندتها لأي جهد دبلوماسي يؤدي إلى وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ويضع حدا لسلوك إسرائيل واستهتارها بالمبادئ الدولية، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وفي إطار آخر، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41,802 شهيد و 96,844 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ونشرت وزارة الصحة اليوم الجمعة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم ال 364 على قطاع غزة، وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 14 شهيدا و 50 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.