الجمعة 04 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

العراق تؤكد مساندتها لأي جهد دبلوماسي يؤدي لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

العراق
العراق

أكدت الحكومة العراقية، مساندتها لأي جهد دبلوماسي يؤدي إلى وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ويضع حدا لسلوك إسرائيل واستهتارها بالمبادئ الدولية، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

 

txt

الدولية لدعم فلسطين: العدوان على غزة ولبنان وحشي وغير مسبوق (فيديو)

txt

الاحتلال يشن حملات اعتقال موسعة على عدد من مدن فلسطين اليوم

 

وفي إطار آخر، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41,802  شهيد و 96,844 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ونشرت وزارة الصحة اليوم الجمعة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم ال 364  على قطاع غزة، وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 3  مجازر ضد العائلات في قطاع غزة  وصل منها للمستشفيات 14 شهيدا و 50 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وأضافت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

الجريدة الورقية