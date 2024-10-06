الأحد 06 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

العاهل الأردني ورئيس الإمارات يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني والشيخ محمد بن زايد

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع رئيس دولة الأمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تطورات الأوضاع في المنطقة، خصوصا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان. 

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جاء ذلك خلال جلسة مباحثات بين العاهل الأردني ورئيس دولة الأمارات، والتي عقدت في قصر بسمان الزاهر بالعاصمة عمان، وذلك وفقًا لبيان الديوان الملكي اليوم الأحد.

وكان الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني قد استقبلا، في وقت سابق، الرئيس الإماراتي لدى وصوله إلى مطار ماركا.

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