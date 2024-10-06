العاهل الأردني ورئيس الإمارات يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع رئيس دولة الأمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تطورات الأوضاع في المنطقة، خصوصا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات بين العاهل الأردني ورئيس دولة الأمارات، والتي عقدت في قصر بسمان الزاهر بالعاصمة عمان، وذلك وفقًا لبيان الديوان الملكي اليوم الأحد.

وكان الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني قد استقبلا، في وقت سابق، الرئيس الإماراتي لدى وصوله إلى مطار ماركا.