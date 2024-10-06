ملك الأردن يشدد على أهمية التوصل إلى تهدئة شاملة توقف العنف

أكد ملك الأردن عبدالله الثاني، لملك إسبانيا، ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، وفقًا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.

وشدد ملك الأردن على أهمية التوصل إلى تهدئة شاملة توقف العنف وتحمي أمن واستقرار المنطقة والعالم.

استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة تسبب في 45 شهيدًا و256 مصابًا خلال يوم:





ومن جانبه، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثلاث مجازر جديدة في القطاع، مما أسفر عن وصول 45 شهيدًا و256 مصابًا إلى المستشفيات خلال يوم واحد، هذا التصعيد الجديد يأتي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في 7 أكتوبر الماضي، حيث ارتفع عدد الضحايا إلى 41,870 شهيدًا و97,166 مصابًا.

تأتي هذه الأحداث المأسوية في وقت حرج، حيث يتزايد الضغط على المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات العاجلة إلى المتضررين. وقد عبرت وكالات الأمم المتحدة عن قلقها البالغ بشأن الوضع الإنساني المتدهور في القطاع، محذرة من أن العمليات العسكرية تؤدي إلى تفاقم المعاناة اليومية للسكان.

وفي وقت سابق، أشار مسؤولون دوليون إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة يهدد الاستقرار الإقليمي ويزيد من حدة التوترات. وقد كانت هناك دعوات متكررة من مختلف الأطراف الدولية لوقف الأعمال العدائية والبحث عن حلول سلمية للصراع.

هذا التصعيد المستمر في الأحداث يثير قلق المجتمع الدولي، حيث يسعى العديد من الدول إلى تقديم الدعم الإنساني للمتضررين من الحرب. ومع استمرار سقوط الضحايا، تبقى الأوضاع الإنسانية في غزة في غاية السوء، مما يتطلب استجابة عاجلة من جميع الأطراف المعنية.

الصحة في غزة: 130 سيارة إسعاف تخرج من الخدمة نتيجة الاستهداف المباشر:



أفادت وزارة الصحة في غزة أن 130 سيارة إسعاف خرجت من الخدمة بسبب الاستهداف المباشر لها، مما يشكل أزمة كبيرة في تقديم الرعاية الصحية للمصابين. يأتي ذلك في ظل مرور عام على حرب الإبادة الجماعية التي شهدها القطاع، والتي خلفت آثارًا مدمرة على البنية التحتية الصحية.







