إسرائيل: إصابة 7 أشخاص أحدهم بحالة حرجة فى عملية إطلاق نار ببئر السبع

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، إصابة 7 أشخاص أحدهم بحالة حرجة في عملية إطلاق النار ببئر السبع جنوبي إسرائيل، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وقال الإسعاف الإسرائيلي، إن هناك ثلاثة مصابين أحدهم في حالة خطيرة إثر عملية إطلاق نار ببئر السبع جنوبي إسرائيل، بينما تجرى الشرطة الإسرائيلية عمليات تمشيط بحثا عن مساعدين محتملين لمنفذ عملية إطلاق النار في بئر السبع.

الجيش الإسرائيلي يطلب إخلاء 25 قرية جديدة في جنوب لبنان وسط تصاعد التوترات





وفي إطار آخر، طلب الجيش الإسرائيلي إخلاء 25 قرية جديدة في جنوب لبنان، في خطوة تندرج ضمن استعداده لتصعيد عسكري محتمل في المنطقة ، هذا الطلب يأتي في وقت يشهد فيه الجنوب اللبناني عدد كبير من الغارات الجوية الاسرائيلية ، حيث تستمر الاشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله.





تأتي هذه الإجراءات بعد سلسلة من العمليات العسكرية التي نفذتها إسرائيل، والتي أدت إلى تصاعد الأعمال القتالية مع المقاومة اللبنانية. وقد أصدرت السلطات الإسرائيلية تحذيرات للسكان المدنيين في تلك القرى بضرورة المغادرة في أقرب وقت ممكن، مما يزيد من حالة القلق والخوف بين الأهالي الذين شهدوا في السابق نزاعات عسكرية.





الجدير بالذكر أن هذا الطلب يتماشى مع الأحداث الأخيرة التي شهدت قصفاً مكثفاً للمنطقة، بما في ذلك عمليات الطيران الحربي الإسرائيلي. وقد أشار مسؤولون في حزب الله إلى أن هذه الإجراءات تعكس حالة من الهلع في صفوف الاحتلال، الذي يواجه صعوبات في مواجهة المقاومة اللبنانية.





حزب الله: مقتل أكثر من 25 ضابطاً وجندياً إسرائيلياً منذ بدء التوغل في جنوب لبنان





أعلن حزب الله اللبناني في بيان صدر مساء السبت عن مقتل أكثر من 25 ضابطاً وجندياً إسرائيلياً وإصابة أكثر من 130 آخرين منذ بدء توغل القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان مطلع أكتوبر الجاري.