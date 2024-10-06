إسرائيل: اثنان من مصابي عملية بئر السبع في حالة خطيرة و4 في حالة متوسطة

ذكر إعلام إسرائيلي، أن هناك اثنان من مصابي عملية إطلاق النار في بئر السبع في حالة خطيرة و4 في حالة متوسطة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

ذكرت مراسلة فضائية “القاهرة الإخبارية” ارتفاع عدد مصابي عملية إطلاق النار ببئر السبع جنوبي إسرائيل إلى 10 أشخاص.

ومنذ قليل أعلنت مراسلة “القاهرة الإخبارية” مقتل إسرائيلية في عملية إطلاق النار ببئر السبع.

وفي إطار آخر، وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 7 أشخاص أحدهم بحالة حرجة في عملية إطلاق النار ببئر السبع جنوبي إسرائيل.

وأكد الإسعاف الإسرائيلي، أن ثلاثة مصابين أحدهم في حالة خطيرة إثر عملية إطلاق نار ببئر السبع جنوبي إسرائيل، بينما تجرى الشرطة الإسرائيلية عمليات تمشيط بحثا عن مساعدين محتملين لمنفذ عملية إطلاق النار في بئر السبع.

وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد قوة سلاح الجو





ومن جانبه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت من قاعدة نيفاتيم الجوية ، اليوم ، أن محاولات استهداف إسرائيل لن تؤثر على قدرة قواته على تنفيذ عملياتها العسكرية، مشيرًا إلى أن أي جهة تعتقد أن مثل هذه المحاولات ستردعهم يجب أن تنظر إلى ما يحدث في غزة وبيروت.

وفي تصريحاته، أوضح غالانت أن القدرات العسكرية لسلاح الجو الإسرائيلي لم تتأثر بأي شكل من الأشكال جراء التهديدات الإيرانية، مؤكدًا أنه لم يتم تسجيل أي أضرار أو تعطل في الطائرات الإسرائيلية أو أسرابها. وبهذا، يعكس الوزير موقف الحكومة الإسرائيلية الحازم في مواجهة التهديدات الإقليمية ويعزز من استراتيجية الردع التي تتبناها.





تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة، حيث استمرت العمليات العسكرية في قطاع غزة، مما يزيد من أهمية هذه الرسالة من وزير الدفاع في ظل التحديات التي تواجهها إسرائيل على الساحة الإقليمية.





في سياق متصل، تسعى إسرائيل إلى تعزيز قدراتها الدفاعية وتفعيل استراتيجيات هجومية للتعامل مع التهديدات المتزايدة من إيران وحلفائها في المنطقة، الأمر الذي ينعكس على تكثيف الأنشطة العسكرية والعمليات الجوية.