ماريسكا : تشيلسي لا يستطيع منافسة أرسنال ومانشيستر سيتي على الألقاب

أكد الإيطالي انزو ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي الانجليزي ان فريقه غير قادر على منافسة أرسنال او مانشيستر سيتي على الألقاب في الموسم الحالي مؤكدا انه يحتاج إلى المزيد من الوقت حتى يتمكن من وضع تشيلسي على طريق المنافسة الحقيقية .

وكان تشيلسي تحت قيادة انزو ماريسكا قد بدأ الموسم الحالي بشكل قوى بالمقارنة بالموسم الماضي حيث نجح البلوز في الوصول إلى المركز الرابع في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز وهو ما رفع من درجة التفاؤل إلى إمكانية منافسة تشيلسي على الألقاب في الموسم الحالي الا انزو ماريسكا يرى ان فريقه مازال ليس قادرا على منافسة المرشحين للقب مثل مانشيستر سيتي و أرسنال.

وقال انزو ماريسكا خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة تشيلسي مع يوم الاحد المقبل : لا أعتقد ابدا اننا قادرون على منافسة أرسنال ومانشيستر سيتي والسبب ان مانشيستر سيتي يعمل مع نفس المدرب لمدة تسع سنوات وارسنال ايضا لمدة خمس سنوات ولو أردت المنافسة فعليك ان تفعل مثل هذه الفرق .

وأضاف ماريسكا : عندما سالوا لويس انريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي عقب هزيمته امام أرسنال في دوري أبطال أوربا قال نفس الإجابة ان أرسنال لديه مدرب يقوده منذ خمس سنوات وهو منذ عام ونصف فقط في باريس سان جيرمان ما بالنا بفريق يدربه مدرب منذ شهرين .

وأنهى ماريسكا حديثه قائلا : الهدف حاليا هو التقدم بهدوء خطوة خطوة حتى نتمكن من تقليص الفارق مع هذه الفرق ثم الوصول إلى مرحلة المنافسة .