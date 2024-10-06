الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

منوعات ومرأة

أسباب اسمرار مناطق في الجسم والعوامل المؤثرة

إسمرار حول الرقبة
إسمرار حول الرقبة

البشرة عنصرًا مهمًا في المظهر العام للفرد، لكن العديد من الأشخاص يعانون من مشكلات تغيير لون البشرة، مثل الإسمرار في مناطق معينة من الجسم، مثل الرقبة وحول الفم والركبتين، ويُعتبر هذا الإسمرار مشكلة شائعة قد تُسبب إحراجًا للشخص وتؤثر على ثقته بنفسه، ومن المهم التعرف على الأسباب المحتملة لهذه المشكلة لتجنبها أو معالجتها بشكل فعال، وفيما يلي نقدم لك أبرز أسباب إسمرار الرقبة وحول الفم والركبتين.

 

أسباب إسمرار الرقبة وحول الفم والركبتين

 1. التعرض لأشعة الشمس:

•يُعتبر التعرض المباشر لأشعة الشمس أحد الأسباب الرئيسية للإسمرار، حيث يؤدي إلى زيادة إنتاج الميلانين، وهو الصبغة المسؤولة عن لون الجلد.

2. الاحتكاك والضغط:

•يعتبر الاحتكاك المتكرر في المناطق مثل الرقبة والركبتين نتيجة ارتداء الملابس الضيقة أو الحركة المتكررة سببًا للإسمرار.

3. استخدام منتجات غير مناسبة:

•قد تحتوي بعض مستحضرات التجميل أو العناية بالبشرة على مواد كيميائية قاسية تؤدي إلى تهيج البشرة وإسمرارها.

4. العوامل الهرمونية:

•التغيرات الهرمونية، مثل تلك التي تحدث أثناء الحمل أو نتيجة لمشاكل الغدة الدرقية، قد تؤدي إلى زيادة إنتاج الميلانين وإسمرار بعض مناطق الجسم.

5. السمنة:

•تراكم الدهون في مناطق معينة يمكن أن يؤدي إلى احتكاك أكثر، مما يزيد من احتمالية الإسمرار، خاصةً في الرقبة والركبتين.

6. الإصابة ببعض الأمراض الجلدية:

•بعض الأمراض مثل الكلف والتصبغات الجلدية قد تُسبب اسمرارًا ملحوظًا في مناطق معينة من الجسم.

7. نقص الفيتامينات:

•نقص بعض الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين B12 وحمض الفوليك، قد يؤدي إلى مشاكل في لون البشرة.

8. التدخين:

•يُعتبر التدخين من العوامل التي تؤثر على صحة البشرة، حيث يُمكن أن يؤدي إلى إسمرارها وفقدان نضارتها.

 

إسمرار الرقبة وحول الفم والركبتين هو مشكلة شائعة قد تؤثر على الثقة بالنفس والمظهر العام. من المهم التعرف على الأسباب المحتملة لهذه الظاهرة لمعالجتها بفعالية. يُفضل دائمًا استشارة طبيب الجلدية للحصول على تقييم دقيق وعلاج مناسب، مع اتباع نمط حياة صحي يشمل التغذية السليمة والعناية بالبشرة.

 

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الجريدة الورقية