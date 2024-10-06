الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

منوعات ومرأة

الشاي وصحة العظام.. المخاطر المحتملة والتأثيرات السلبية

الشاي
الشاي

الشاي هو واحد من أكثر المشروبات استهلاكًا في العالم، ويُعتبر جزءًا من الثقافة اليومية للكثير من الشعوب، وعلى الرغم من فوائد الشاي الكثيرة، مثل احتوائه على مضادات الأكسدة والمساعدة في تحسين وظائف القلب، فإن هناك بعض المخاوف بشأن تأثيراته السلبية على الصحة، وخاصةً على صحة العظام، وفيما يلي نقدم لك أضرار الشاي على العظام وكيف يمكن أن يؤثر تناول الشاي بشكل مفرط في الصحة العظمية.

 

أضرار الشاي على العظام

1. تأثير الكافيين:

يحتوي الشاي على الكافيين، والذي يمكن أن يؤدي إلى فقدان الكالسيوم من العظام. تشير الدراسات إلى أن تناول الكافيين بكميات كبيرة قد يعيق امتصاص الكالسيوم، مما يؤدي إلى ضعف العظام وزيادة خطر الإصابة بالكسور.

2. تثبيط امتصاص الحديد:

يُعرف الشاي بأنه يعيق امتصاص الحديد في الجسم. ولأن الحديد يلعب دورًا مهمًا في صحة العظام، فإن تناول كميات كبيرة من الشاي يمكن أن يؤثر سلبًا فى صحة العظام من خلال تقليل مستويات الحديد.

3. تأثير مركبات التانين:

يحتوي الشاي على مركبات التانين التي يمكن أن ترتبط بالكالسيوم، مما يقلل من امتصاصه في الأمعاء. وبالتالي، فإن تناول الشاي بشكل مفرط يمكن أن يؤدي إلى نقص الكالسيوم الضروري لصحة العظام.

4. الإفراط في تناول الشاي:

تشير الأبحاث إلى أن استهلاك أكثر من 4 أكواب من الشاي يوميًا يمكن أن يزيد من خطر فقدان كثافة العظام، خاصة لدى النساء بعد سن اليأس.

5. تأثيرات سلبية أخرى:

بعض أنواع الشاي، مثل: الشاي الأسود، قد تحتوي على مركبات كيميائية تؤثر سلبًا فى صحة العظام عند تناولها بكميات كبيرة. كما يمكن أن تؤدي الكميات العالية من الشاي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض العظام، مثل: هشاشة العظام.

 

على الرغم من فوائد الشاي الكثيرة، يجب أن يتم استهلاكه بحذر، خصوصًا بالنسبة للأشخاص المعرضين لمشاكل العظام. من المهم الحفاظ على توازن في النظام الغذائي وتناول الكالسيوم والحديد من مصادر غذائية متنوعة. ينصح الأشخاص الذين يستهلكون الشاي بكميات كبيرة بمراقبة استهلاكهم واتباع نظام غذائي متوازن للحفاظ على صحة عظامهم.

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