8 أطعمة تزيد من التهابات وآلام المفاصل| نصائح لجسم صحي

يعاني العديد من الأشخاص من آلام المفاصل بسبب التهابات أو حالات مرضية مزمنة مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو هشاشة العظام، في حين أن الأدوية والعلاجات الطبية تلعب دورًا في تخفيف الأعراض، إلا أن النظام الغذائي أيضًا يؤثر بشكل كبير على حالة المفاصل. هناك بعض الأطعمة التي قد تزيد من التهابات المفاصل وتفاقم الألم، مما يجعل من المهم معرفة هذه الأطعمة لتجنبها أو تقليل استهلاكها، وخلال السطور التالية نعرض لك الأكلات التي يمكن أن تزيد من آلام المفاصل وتؤثر سلبًا على الصحة العامة.





أكلات تزيد من آلام المفاصل

1. الأطعمة الغنية بالسكريات:

- تناول السكر بكميات كبيرة يؤدي إلى زيادة الالتهابات في الجسم. المشروبات الغازية، الحلويات، والمعجنات المحلاة تحتوي على نسب عالية من السكر، وقد تؤدي إلى تفاقم آلام المفاصل لدى الأشخاص الذين يعانون من التهابات مزمنة.





2. الأطعمة المقلية والوجبات السريعة:

- الوجبات السريعة والأطعمة المقلية تحتوي على كميات كبيرة من الدهون غير الصحية والمواد الحافظة، مما يزيد من الالتهابات في الجسم ويزيد من آلام المفاصل. تجنب البطاطس المقلية، الدجاج المقلي، والبرغر يمكن أن يقلل من هذه الأعراض.





3. الكربوهيدرات المكررة:

- الخبز الأبيض، الأرز الأبيض، والمعكرونة المصنعة تعد من الكربوهيدرات المكررة التي تتحلل بسرعة في الجسم وتزيد من مستويات السكر في الدم، مما يساهم في زيادة الالتهابات وآلام المفاصل.





4. اللحوم الحمراء والمعالجة:

- اللحوم الحمراء مثل لحم البقر ولحم الخروف تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والمواد الكيميائية التي تزيد من الالتهابات. كما أن اللحوم المعالجة مثل النقانق واللانشون تحتوي على مواد حافظة قد تساهم في تفاقم الألم.





5. المنتجات الغنية بالجلوتين:

- بعض الدراسات تشير إلى أن الجلوتين الموجود في القمح والشعير قد يسبب التهابات لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية أو حساسية مفرطة تجاهه، وهو ما قد يزيد من آلام المفاصل لدى البعض.





6. منتجات الألبان الغنية بالدهون:

- منتجات الألبان كاملة الدسم مثل الجبن والزبدة قد تحتوي على دهون تزيد من الالتهابات. يُفضل اختيار منتجات الألبان قليلة الدسم لتقليل هذا التأثير.





7. الأطعمة الغنية بالملح:

- استهلاك كميات كبيرة من الملح يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم، مما يزيد من الضغط على المفاصل ويؤدي إلى زيادة الألم. تجنب الأطعمة المملحة والمعلبات يمكن أن يساهم في تقليل آلام المفاصل.





8. الزيوت النباتية الغنية بأوميغا-6:

- زيوت مثل زيت الذرة وزيت عباد الشمس تحتوي على نسب عالية من أوميغا-6، التي يمكن أن تزيد من الالتهابات إذا تم تناولها بكميات كبيرة. يُفضل استخدام الزيوت الصحية مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند.





لتخفيف آلام المفاصل، من المهم تجنب الأطعمة التي تزيد من الالتهابات مثل السكريات المكررة، الأطعمة المقلية، واللحوم المعالجة. باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يتضمن تناول الفواكه والخضروات والأطعمة الغنية بأوميغا-3، يمكن تحسين حالة المفاصل والحد من الألم.