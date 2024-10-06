محافظ الغربية يقدم التهنئة لرجال القوات المسلحة بمناسبة ذكرى أكتوبر

حرص اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، يرافقه اللواء أيمن عبد الحميد مدير أمن الغربية، على تقديم التهنئة لعدد من قادة القوات المسلحة بمناسبة احتفالات المحافظة بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ، العميد وائل فتحي المستشار العسكري لمحافظة الغربية، اللواء أحمد أنور السكرتير العام لمحافظة الغربية .

بدأ الجولة بزيارة القاعدة الجوية بمحلة مرحوم حيث كان في استقباله السيد اللواء اركان حرب طيار ياسر محمد جلال الجزار قائد المنطقة الجوية المركزية و السيد عقيد طيار اركان حرب محمد عصام محفوظ رئيس أركان قاعدة طنطا الجوية وكبار الضباط، مقدما التهنئة باسم جميع مواطني الغربية وجميع الأجهزة على كافة المستويات لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة وللشعب المصري بهذه الذكرى الغالية، كما قدم المحافظ التهنئة لضباط وأفراد القوات المسلحة مؤكدًا أن الاحتفال بهذه الذكرى المجيدة يبعث دائمًا على الفخر والاعتزاز بالجندي المصري خير أجناد الأرض، وأن نصر أكتوبر العظيم سيظل شاهداً على بطولات وتضحيات رجال قواتنا المسلحة البواسل الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لاستعادة الكرامة ولتبقى مصر مرفوعة الهامة ورايتها دائما عالية خفاقة، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر جيشًا وشعبًا وقائدًا.

وفي نهاية الزيارة أهدى المحافظ درع المحافظة لقائد القاعدة تقديرا لما يقدمونه في الدفاع عن مصرنا الغالية داخليا وخارجيا، كما أهدى قائد القاعدة الدروع التذكارية للمحافظ ومدير الأمن.

وتابع المحافظ جولته بزيارة أفراد منطقة تجنيد طنطا، حيث كان في استقباله العميد محمد عبد المنعم قابيل مدير منطقة التجنيد بطنطا، وتفقد المحافظ المنطقة مهنأ أفراد المنطقة بعيد النصر ومتمنيا لهم دوام الأعياد والانتصارات، مشيرا إلى أن انتصارات أكتوبر المجيدة لها قيمة ومكانة عظيمة وكبيرة جدا لدى الشعب المصري وسنظل نحتفل بها إلى الأبد لأنها من أمجادنا التي نعتز ونفخر بها مؤكدا ان تلك المناسبة، والتي سطر فيها جنود القوات المسلحة البواسل أروع ملاحم الانتصار، وضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل تحرير كل شبر من أرضنا الغالية، وأثبتوا للعالم أجمع أن الجيش المصري قوى يتسلح بالعلم والإيمان، والإصرار والعزيمة.

واختتمت الزيارة بتبادل المحافظ ومدير الأمن للدروع التذكارية مع قائد المنطقة بمناسبة هذه الذكرى الخالدة.