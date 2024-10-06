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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

برلماني: انتصارات أكتوبر ستظل شاهدة على بسالة وعزيمة الجيش المصري

اللواء هشام الشعينى
اللواء هشام الشعينى عضو مجلس النواب

أكد اللواء هشام الشعينى عضو مجلس النواب ورئيس الجمعية العامة لمنتجى القصب، أن قواتنا المسلحة المصرية ستظل مبعث فخر لنا بما تبذله على صعيد الأمن والتنمية مؤكداً أن انتصارات اكتوبر ستظل عالقة في أذهان المصريين والشعوب العربية جيلًا بعد جيل، وستبقى تدرس فى المحافل العسكرية حول العالم، وستستمر شاهده على بسالة وعزيمة الجيش المصري وتضحياته في سبيل استرداد الحق والحفاظ على أرض الوطن، وإستعادة كبريائه وكرامته.

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وقال " الشعينى " فى تصريحات له: إن أبطالنا في السادس من أكتوبر 1973 أثبتوا أنهم قادرون على كسر حاجز الخوف والقضاء على أسطورة الجيش الذى لا يقهر، ليغيروا بذلك موازين القوى فى منطقة الشرق الأوسط مشيرا إلى أن حرب أكتوبر المجيدة حولت نظرة العالم لمصر والوطن العربي، وكما قال عنها “بيير ميسمير” وزير الدفاع الفرنسي:”لن تعود أحوال العالم إلي سابق عهدها قبل حرب أكتوبر”..أكتوبر الكابوس الذي عاشته “جولدا مائير” وظل باقيًا معها على الدوام، وهذا ما اعترفت به لاحقا.

 

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