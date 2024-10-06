برلماني: نصر أكتوبر جاء بعزيمة وإرادة حقيقية من صقور وبواسل قواتنا المسلحة

أكد النائب رزق جالى نصر الله عضو مجلس النواب أن نصر السادس من اكتوبر جاء بعزيمة وإرادة حقيقية من صقور وابطال قواتنا المسلحة المصرية الباسلة التى رسخت في نفوس الأجيال الجديدة المفهوم الحقيقي للوطنية والولاء وحب الوطن والدفاع عنه والتضحية في سبيله والعمل على رفعته ورفع رايته عالية خفاقة رغم أنف الحاقدين والمتربصين مشيراً إلى أن هذا الانتصار كان ومازال وسيظل الدافع للأجيال المتعاقبة للتحلي بالصفات والجينات الوطنية، والاصطفاف خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح والدولة المصرية لمواجهة أية محاولات التربص بأمن مصر واستقرارها، والتصدي للتحديات والأزمات الصعبة التي تمر بها الدولة تأثرا بالأحداث العالمية والتوترات الإقليمية التي تلقي بظلالها على المنطقة، فضلا عن التماسك والتكاتف لمواصلة مسار الإصلاح الشامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وإحداث نهضة شاملة تليق بمكانة الدولة المصرية تاريخيا وحضاريا.

وأشاد النائب رزق جالى نصر الله فى تصريحات له باليقظة التى لدى الشعب المصري والوعي بالمخاطر التي تحيط بالدولة المصرية من كل جانب، وتحتاج الى الاصطفاف الوطني والتكاتف بجانب القيادة السياسية ومؤسسات الدولة لتجنب نتائج هذه الصراعات، وعدم الانسياق خلف الشائعات والأكاذيب التي تستهدف النيل من أمن مصر القومي موجهاً تحية قلبية لكل المصريين وبجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية على النجاحات الكبيرة التى حققوها فى افساد وافشال مخططات ومؤمرات قوى الشر والظلام والإرهاب لشق الصف الوطنى

ووجه النائب رزق جالى نصر الله التحية والتقدير للدول العربية الشقيقة التى دعمت وساندت مصر فى هذا الانتصار التاريخى مؤكداً أن الدول العربية كانت نموذجاً رائعاً فى الوقوف صفاً واحداً ضد العدو الاسرائيلى وأكدت للعالم أن الوحدة والتكامل العربى الحقيقى قادر على مواجهة جميع المخاطر والتحديات التى تواجه المنطقة