سقوط عنصر إجرامي بحوزته مخدرات بـ 1.5 مليون جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط عنصر إجرامي، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، وعُثر بحوزته على مخدرات بحوالى 1,5 مليون جنيه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة_شرق)، بحيازته كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار.

عقب تقنين الإجراءت تم ضبطه حال تواجده بإحدى المزارع بالظهير الصحراوى بدائرة المركز، وعثر بحوزته على (31 لفافة لمخدر الهيدرو وزنت 50 كيلو جرام - بندقية آلية - عدد من الطلقات - مبلغ المالى "حصيلة نشاطه الإجرامى").. وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى.

هذا وقد قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,5 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.