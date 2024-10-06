الخارجية تدين مذبحة دير البلح بقطاع غزة

أدانت وزارة الخارجية، المذبحة التي ارتكبها جيش الاحتلال في دير البلح بقطاع غزة وأسفرت عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين المدنيين، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية، أنها تثمن الدور المحوري للوكالات والمؤسسات الأممية في دعم العمل الإنساني واستعادة الهدوء والاستقرار والأمن.

وأكدت وزارة الخارجية، الدعم الكامل للمؤسسات الأممية التي تعمل في ظروف عصيبة وعلى رأسها وكالة أونروا وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل".

وفي سياق آخر، ترحب وزارة الخارجية المصرية بدعوة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وقف تصدير السلاح لإسرائيل على خلفية الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى والقانون الدولى الانسانى التى ارتكبها الجيش الإسرائيلى فى قطاع غزة ولبنان، والتى أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، في تحدٍ واضح للمجتمع الدولى.

وتؤكد وزارة الخارجية أن الدعوة التى أطلقها الرئيس الفرنسى تتماشى تماما مع احترام مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، وتعكس الاستياء العارم والمتزايد على المستوى الدولى من العدوان الغاشم الإسرائيلي على غزة ولبنان، وتطالب المجتمع الدولي بوضع الدعوة محل التنفيذ، وتكرر مطالبتها بالوقف الفوري والدائم لإطلاق للنار في كل من قطاع غزة ولبنان.