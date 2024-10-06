النائب ياسر الهضيبي: حرب أكتوبر ملحمة مشرفة في تاريخنا ونموذج لبطولات القوات المسلحة

توجه الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بمناسبة ذكرى نصر السادس من أكتوبر المجيد، مؤكدا أن الاحتفال هذا العام يأتى في ظل ظروف استثنائية تعيشها منطقة الشرق الأوسط بسبب الحرب الإسرائيلية الغاشمة علي قطاع غزة، والتصعيد العسكري في لبنان.

وقال "الهضيبي"، إن الدولة المصرية تواجه التحديات الداخلية والخارجية بثبات وتوازن مثيران للإعجاب، فعلى الرغم من التوترات الإقليمية التي تحيط بمصر شرقا وغربا وجنوبا إلا أن الدولة تعمل علي عدة مسارات الأول لحماية أمنها القومي ومقدراتها، ومسار آخر خاص بمواصلة دفع قطار التنمية والبناء في المسار المحدد له منذ سنوات، وتحويل مصر إلى وجهة استثمارية واعدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن حرب السادس من أكتوبر خير دليل علي قوة إرادة المصريين، فقد نجحوا في تحويل الهزيمة إلى انتصار، واستعادة كرامة الأمة العربية كلها، في هذه المعركة التي هُزمت فيها إسرائيل هزيمة ساحقة، لتصبح هذه المعركة درسا من دروس العسكرية التي قدمها الجيش المصري للعالم، فضلا عن كونها مصدر فخر واعتزاز لكل مصري.

وشدد "الهضيبي"، علي أن حرب أكتوبر ستظل ملحمة مشرفة فى تاريخنا وستبقى على مر الزمان نموذجا لبطولات رجال القوات المسلحة البواسل، الذين بذلوا الغالي والنفيث في سبيل الوطن ومن أجل استرداد قطعة غالية من تراب مصر، مجددا ثقته في قدرة القيادة السياسية والجيش المصري علي حماية هذا الوطن ومقدراته رغم المخاطر المحيطة به.