كريم السادات: القوات المسلحة لم تتخلف يوما عن تحمل مسؤولياتها في حماية الوطن

توجه النائب كريم طلعت السادات عضو مجلس النواب بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية والشعب المصري بالذكرى 51 لانتصار أكتوبر المجيد، مؤكدا تلك الذكرى الخالدة في نفوس وروح المصريين تأتي في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة، لافتا إلى أن القوات المسلحة المصرية لطالما كانت، ولا تزال، في طليعة المدافعين عن الوطن، ولم تتخلف يوما عن تحمل مسؤولياتها.

وأشار السادات، في تصريحات صحفية له اليوم، الى روح أكتوبر التي تتجاوز كونها مجرد مشاعر، بل هي جزء من جوهر الشعب المصري، مشيراً إلى أن بناء القوات المسلحة كان ضرورياً للحفاظ على أمن الوطن وسلامته. وأوضح أن هذا البناء يعد ضمانة لتبديد أي أوهام لدى الأطراف التي قد تفكر في تهديد مصر.

كما شدد السادات على أن مصر، بوحدة شعبها، ستظل قادرة على تجاوز كل التحديات والصعاب. وفي سياق القضية الفلسطينية، أكد أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن في المنطقة، معبرا عن تقديره الكبير لإشارة الرئيس السيسي إلى الرئيس الراحل أنور السادات، مشيراً إلى أن ما قدمه لمصر لن يضيع هباء، ومؤكداً أن مصر ستظل ثابتة ولن ينقص من أرضها شبر واحد بإذن الله.

وأكد السادات على ضرورة بقاء اصطفاف الشعب المصري بكافة طوائفه وراء القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية و مؤسسات الدولة الوطنية، مستعدين روح أكتوبر بصبر وتضحيات المصريين، الذين تحملوا العديد من الصعاب في سبيل بناء قوات مسلحة قوية قادرة على حماية الوطن الغالي واسترداد أرصه من المحتل الغاشم ضاربين أروع الأمثلة في في الدفاع عن الوطن.