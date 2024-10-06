السيسي: القوات المسلحة لم ولن تتخلف عن التصدي لتحمل المسئولية مهما ثقلت

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر تؤكد موقفها الثابت المدعوم بالتوافق الدولي بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كسبيل وحيد لإرساء السلام والأمن والاستقرار للجميع.



ووجه الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيد، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، التحية والتقدير للقوات المسلحة المصرية، لم ولن تتخلف يومًا عن التصدي لتحمل المسئولية، مهما ثقلت وتأدية الأمانة، مهما بلغت، متابعًا: “تحية لها بجميع أجيالها من المحاربين القدامى إلى الأجيال الصاعدة”.

وأضاف: “سلامًا على شهداء مصر الأبرار من القوات المسلحة، الذين ضحوا بأرواحهم فداء لشعبها، وتحية لأسرهم وعائلاتهم، الذين تحملوا قسوة الفراق، وقدموهم ثمنًا غاليًا، ليعيش الوطن كريمًا مطمئنًا”.