26 شهيدًا في استهداف الاحتلال مدرسة ابن رشد ومسجد شهداء الأقصى

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 45 شهيدا و256 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

بيان من وزارة الصحة الفلسطينية:

وأعلنت الصحة الفلسطينية، عن سقوط 26 شهيدا وعشرات الجرحى حصيلة ضحايا قصف الاحتلال للنازحين في مدرسة ابن رشد ومسجد شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى.

وشددت الصحة الفلسطينية، على أن هناك ارتفاع في عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 41870 شهيدا و97166 مصابا منذ 7 أكتوبر.

استمرارًا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة والتي أدت إلى سقوط الآلاف من الشهداء والمصابين منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر العام الماضي، فقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس، برصاص الاحتلال ومستعمريه إلى 741 شهيدا، منذ السابع من أكتوبر 2023.



ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، فقد أوضحت الصحة في بيانها، أن من بين الشهداء 163 طفلا، إضافة إلى تسجيل أكثر من 6250 مصابًا في الفترة ذاتها.

فيما خلّف العدوان على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي، 41,788 شهيدا، أغلبهم من الأطفال والنساء، و96,794 مصابا، كما لا تزال فرق الإنقاذ تواجه صعوبات جمة في الوصول إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام أو في الطرقات.