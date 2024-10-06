أسعار اللحوم البلدي في الأسواق اليوم

سجلت أسعار اللحوم البلدي في مصر اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024، استقراراً ملحوظاً، حيث بدأ سعر الكيلو من 300 جنيه في المنافذ الحكومية المختلفة ويختلف السعر من منطقة إلى أخرى وكذلك حسب القطعيات.

وبحسب بيانات شعبة القصابين فإن سعر كيلو اللحوم يتراوح بين 350 و 420 جنيها للكيلو في محلات الجزارة حسب المناطق داخل كل محافظة.

وأشارت شعبة القصابين في تقريرها، إلى أن أسعار اللحوم بمناطق متفرقة في القاهرة الكبرى تتراوح بين 300 إلى 320 جنيهًا في منافذ أمان ويصل إلى 330 جنيها لبعض القطعيات في المنافذ الحكومية.

وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.