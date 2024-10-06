الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

أسعار اللحوم البلدي في الأسواق اليوم

اللحوم
اللحوم

سجلت أسعار اللحوم البلدي في مصر اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024، استقراراً ملحوظاً، حيث بدأ سعر الكيلو من 300 جنيه في المنافذ الحكومية المختلفة ويختلف السعر من منطقة إلى أخرى وكذلك حسب القطعيات.

txt

بعد ضبط كميات كبيرة.. علامات تدل على فساد اللحوم المصنعة

txt

نقيب الفلاحين يتوقع ارتفاع أسعار اللحوم الحية خلال أيام

وبحسب بيانات شعبة القصابين فإن سعر كيلو اللحوم يتراوح بين 350 و 420 جنيها للكيلو في محلات الجزارة حسب المناطق داخل كل محافظة.

وأشارت شعبة القصابين في تقريرها، إلى أن أسعار اللحوم بمناطق متفرقة في القاهرة الكبرى تتراوح بين 300 إلى 320 جنيهًا في منافذ أمان ويصل إلى 330 جنيها لبعض القطعيات في المنافذ الحكومية.

وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم  الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.

 

الجريدة الورقية