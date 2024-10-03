بعد ضبط كميات كبيرة.. علامات تدل على فساد اللحوم المصنعة

تشن الأجهزة الأمنية حملات مكبرة لضبط اللحوم الفاسدة وتختلف علامات فساد اللحوم المصنعة قليلاً عن اللحوم الطازجة، وبشكل عام يمكنك التعرف على اللحوم المصنعة الفاسدة وفي السطور التالية ترصد بوابة الوفد أبرز العلامات حول اللحوم الفاسدة.

العلامات الشائعة لفساد اللحوم المصنعة:

الرائحة: تعد الرائحة من أبرز العلامات. اللحوم المصنعة الفاسدة عادة ما تصدر رائحة كريهة ونفاذة تختلف عن رائحتها الطبيعية.

اللون: قد يتغير لون اللحوم المصنعة الفاسدة، فقد يصبح باهتًا أو يميل إلى اللون الرمادي أو الأخضر.

الملمس: اللحوم المصنعة الفاسدة قد تكون لزجة أو رخوة أو تحتوي على بقع لزجة.

التغليف: تحقق من تغليف المنتج، إذا كان هناك أي تلف في التغليف أو انتفاخ، فهذا قد يشير إلى وجود تلوث بكتيري.

الطعم: حتى لو لم تكن متأكدًا من الرائحة أو المظهر، فإن تذوق كمية صغيرة من اللحم المصنع قد يكشف مذاقًا مرًا أو غريبًا.

أنواع معينة من اللحوم المصنعة وعلامات فسادها:

اللحوم المعلبة: انتفاخ العلبة، تسرب السوائل، أو تغير لون المحتويات من الداخل.

اللحوم المجمدة: تغير في اللون أو الملمس بعد الذوبان، وجود بلورات ثلج كبيرة داخل العبوة، أو رائحة كريهة.

اللحوم المدخنة: تغير في اللون أو الملمس، وجود قوالب أو بقع بيضاء، أو رائحة دخان قوية جدًا.

نصائح هامة لتجنب اللحوم المصنعة الفاسدة:

التخزين الصحيح: تخزين اللحوم المصنعة في الثلاجة أو الفريزر وفقًا للإرشادات الموجودة على العبوة يساعد في الحفاظ على جودتها.

التحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية: قبل شراء أي منتج لحوم مصنعة، تأكد من أن تاريخ انتهاء الصلاحية لم يمر.

الشراء من مصادر موثوقة: شراء اللحوم المصنعة من متاجر معروفة يقلل من خطر شراء منتجات فاسدة.

النظافة: غسل اليدين جيدًا قبل وبعد التعامل مع اللحوم المصنعة، وتنظيف الأواني والأدوات المستخدمة.