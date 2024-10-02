نقيب الفلاحين يتوقع ارتفاع أسعار اللحوم الحية خلال أيام

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين إن سوق المواشي يشهد ركود منذ شهور بسسب ضعف الاقبال علي الشراء، لافتا ان كيلو اللحم البقري حاليا ب170 جنيه والجاموسي ب150 جنيه فيما يباع كيلو اللحمه الحمراء البلدي باسعار تتراوح بين 350 و450 جنيه للكيلو حسب الجوده ومكان البيع.

أسعار المواشي

واضاف عبدالرحمن أنه يتوقع إرتفاع اسعار المواشي خلال الأيام القليله القادمه بسسب قرب موسم البرسيم كاهم علف أخضر في مصر

ومع انخفاض درجات الحرارة يزيد الطلب علي الالبان ويقبل الفلاحين خلال الأيام القادمة علي شراء المواشي للتسمين أو للحصول علي الالبان مع توفر البرسيم.

واشار أبوصدام أن البقره البلدي والخليط الوالده يتراوح سعرها حاليا بين 65 الي 95 الف جنيه حسب السن وحجم البقره وكمية اللبن التي تدرها فيما يتراوح سعر صغار الابقار للتربيه بين 25 الي 40 الف جنيه حسب حالتها من صحه وجوده فيما يصل عجل البقر الرضيع ل16 الف جنيه متوقعا إرتفاع اسعار كل انواع المواشي الحيه من 5 الي 10 الاف للراس الواحده خلال ايام.

واكد أبوصدام أن اللحوم الحمراء تعاني من عجز يصل ل 40% ما بين الانتاج والاستهلاك تعوض بالاستيراد من الخارج، مطالبا الحكومه باعادة النظر في هيكلة توزيع الرده باسعار مدعمه للمربين حيث تشهد هذه العمليه الكثير من أوجه الفساد حيث يحصل عليها العديد ممن لا يستحقون فيما يعاني الكثير من المربين من إرتفاع اسعار الرده في السوق الحر مع كثرة عمليات غشها حيث وصلت شيكارة الرده ال35 كيلو الي 400 جنيه في السوق الحر .



كما طالب نقيب الفلاحين بضرورة الاهتمام بتوفير مستلزمات الاعلاف بكميات كافيه واسعار مناسبه حرصا علي الثروه الحيوانيه ومنعا لارتفاع اسعار اللحوم خلال الفتره القادمه.