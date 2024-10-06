ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم

ارتفعت أسعار الدواجن في مصر اليوم الأحد بحوالي 7 جنيهات، سواء بسعر المزرعة أو السعر النهائي للمستهلكين، حيث تحركت أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة للتجار من مستويات 76 جنيهًا إلى 84 جنيهًا حاليًا.

وتحركت أسعار الدواجن في مصر اليوم للمستهلكين إلى مستويات 95 جنيها للكيلو وبلغ سعر كيلو الوراك 103 جنيهات وسجل كيلو الفراخ الأمهات 88 جنيها للمسهلكين.

وسجلت أسعار الفراخ الساسو اليوم السبت 98 جنيهًا الآن في المزرعة وبلغ سعر الكتكوت الساسو 26 جنيهًا وبلغ سعر الكتكوت الأبيض 46 جنيها في المزارع.

وطرحت شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، مقترحا من 3 عناصر رئيسية لضبط سوق الدواجن وتهدئة حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة عقب ارتفاعات سعرية ملحوظة.