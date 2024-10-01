ارتفاع كبير فى اسعار الفراخ بأسواق الإسكندرية

فى الوقت الذى يعانى منه مواطنى الاسكندرية من ارتفاع اسعار الخضروات والفاكهة يفاجئون بإرتفاع جديد فى اسعار الدواجن مما يسبب حالة من الاستياء بين المواطنين، لما يشكون من عبء جديد على ميزانياتهم بعد تجاوز سعر الفرخة الواحدة 150 جنيها ,

واعتبر المواطنين ان هذا الارتفاع ليس له مبرر، غير ان جشع التجار عدوى تنتقل اليهم، والمواطن هو الحائر بينهم، من ارتفاع الخضروات والفاكهة، ثم يقوم تجار الفراخ برفع هى ايضا الاسعار، وتستغل الوضع لزيادة ارباحها على حساب المواطن الغلبان .

رصدت "الوفد" استياء المواطنين من هذا الارتفاع خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وفي هذا الإطار، أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملات لمقاطعة الدجاج احتجاجا على هذه الزيادات المتكررة.

"اين المسئولين وجهاز حماية المستهلك"

وقالت عطيات السيد ربة منزل لابد ان يكون هناك وقفة حقيقية من المسئولين وجهاز حماية المستهلك لان التجار اصبحوا معدومى الضمير وكل يوم فى زيادة أسعار سواء خضروات او فاكهة واكتمل النصاب بارتفاع اسعار الفراخ ايضا ، واللحمة الناس مقاطعها ، نظرا لان اسعارها فوق الحدود، ونعيش نحن وابناءنا على الوراك والصدور والفراخ البانية فهى تكلفتها ارحم من الفرخة كاملة، نعملوا ايه اكثر من كده احنا فاض بينا ولم يشعر بنا أحد ، الرحمة يا مسئولين.

"ارتفاع اسعار الاعلاف"

وقال عبد الرحمن السيد صاحب محل دواجن تتفاوت أسعار الدواجن يومًا بعد يوم نتيجة عوامل عدة منها العرض والطلب، حيث يؤدي زيادة الطلب أو نقص العرض إلى تغير في الأسعار، فضلًا عن تكاليف الإنتاج، إذ أن ارتفاع أسعار الأعلاف والطاقة يؤثر بشكلٍ مباشر على تكلفة إنتاج الدواجن، وبالتالي على سعرها النهائي للمستهلك.

" عزوف المواطنين "

وقال سعد محمد صاحب محل دواجن كيلو الفراخ البيضاء يسجل 91 جنيها، والبلدي 120، والساسو 107، وسعر البانيه يصل لـ 210، البط بـ 140، والرومي بـ155 و160 جنيها، وأشار إلى أن أسعار الدواجن في الفترة الأخيرة تشهد ارتفاعات، وأن الكثير من المواطنين لا يشترون بسبب ارتفاع الأسعار، ويبحثون عن الأجزاء منخفضة السعر.

وكشف أن أسعار الأعلاف مرتفعة، وقيمة النقل مرتفعة، وأجرة العامل ارتفعت، فكل هذه الأشياء جعلت الأسعار مرتفعة، وطالب من المواطنين بعدم تخزين الدواجن لفترة طويلة في الثلاجة.