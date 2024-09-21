أسعار الفراخ البيضاء في بداية تعاملات اليوم السبت

أسعار الدواجن اليوم.. شهدت أسعار الدواجن خلال الفترة الصباحية اليوم السبت في الأسواق وارض المزرعة، تباينًا ملحوظًا، بالرقم من ارتفاع بعض الأنواع كالفراخ البيضاء والذي حقق سعر الكيلو منها ارتفاعًا مسجلاً نحو 3 جنيهات، مقابل انخفاض أسعار الفراخ البلدي بنحو جنيهين، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

وتستعرض «بوابة الوفد الإلكترونية» سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم السبت 21 سبتمبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، وجاءت اسعار الدواجن اليوم على النحو الآتي:



أسعار الدواجن اليوم السبت في مصر

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن



تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 75 جنيهًا إلى 76 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة ما بين 90 جنيهًا إلى 91 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.



سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

وعن أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم السبت، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 89.5 جنيه، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 82 جنيهًا إلى 110 جنيهات للكيلو للمستهلك.



أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن سعر الدواجن البلدية اليوم السبت، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 116.3 جنيه للكيلو للمستهلك، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي من 105 جنيهات إلى 130 جنيهًا للمستهلك.

