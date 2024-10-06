برشلونة يبحث عن العودة لسكة الانتصارات على حساب ألافيس في الدوري الإسباني

يحل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس، على ملعب "مينديزوروزا"، مساء اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2024-2025.

ويسعى فريق برشلونة بقيادة هانز فليك المدير الفني، إلى استعادة نغمة الانتصارات بعدما تعرض الفريق لهزيمه مفاجئة بالجولة الماضية أمام أوساسونا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويبحث برشلونة عن حصد نقاط المباراة الثلاثة من أجل توسيع الفارق مع غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني حتى الآن برصيد 21 نقطة بعد خوض 9 مباريات فاز في 6 وتعادل 3 بينما يتصدر برشلونة جدول الترتيب قبل لقاء اليوم برصيد 21 نقطة إيضًا حيث لعب 8 مباريات فاز فاز في 7 وخسر في واحدة.

موعد مباراة برشلونة وألافيس في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس بالجولة التاسعة من الدوري الإسباني، في تمام الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة والسعودية السادسة مساء بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وألافيس في الدوري الإسباني

وتذاع مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس حصريا عبر قنوات بي ان سبوت وتحديدا على قناة beIN sports HD3 بتعليق حسن العيدروس.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ألافيس في الدوري الإسباني

ومن المتوقع أن يبدأ فريق برشلونة مباراته أمام ديبورتيفو ألافيس بتشكيل يضم كلا من:

إينياكي بينيا في حراسة المرمى.

أليخاندرو بالدي و باو كوبارسي و سيرجي دومينجيز و جول كوندي في خط الدفاع.

مارك كاسادو و إريك جارسيا و بيدري في خط الوسط.

ويقود الهجوم الثلاثي: رافينها و لامين يامال و روبرت ليفاندوفسكي.