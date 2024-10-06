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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

الدولار
الدولار

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 6-10-2024، أمام الجنيه المصرى بكل البنوك العاملة فى مصر، وثبت بالبنك الأهلى المصرى عند سعر 48.29 للشراء، 48.39 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 48.29 جنيه للشراء، 48.39 جنيه للبيع.

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استقرار سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

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آخر تطورات أسعار صرف الدولار في التعاملات المسائية

وفى بنك الإسكندرية، سجل 48.29 جنيه للشراء، 48.39 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 48.27 جنيه للشراء، 48.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

48.27 جنيه للشراء

48.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.29 جنيه للشراء.

48.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.29 جنيه للشراء.

48.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.29 جنيه للشراء.

48.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.29 جنيه للشراء.

48.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

48.34 جنيه للشراء.

48.44 جنيه للبيع.

 

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