استقرار سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024، في مختلف البنوك المصرية، مع استمرار ثبات الأسعار منذ فترة. وتفاوتت الأسعار بشكل طفيف بين البنوك، حيث تراوحت الأسعار بين 48.20 جنيه للشراء و48.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري صباح اليوم نحو 48.29 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع، ما يعكس استقرارًا في حركة السوق.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: سجل سعر الدولار 48.29 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: استقر سعر الدولار عند 48.29 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع، مشابهًا لأسعار البنك الأهلي.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: بلغ سعر الدولار 48.29 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان: حافظ الدولار على سعره عند 48.20 جنيه للشراء و48.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة: سجل سعر الدولار 48.33 جنيه للشراء و48.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية: وصل سعر الدولار إلى 48.26 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: استقر عند 48.30 جنيه للشراء و48.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي: بلغ سعر الدولار 48.32 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي: سجل الدولار أعلى سعر له اليوم عند 48.38 جنيه للشراء و48.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي: استقر سعر الدولار عند 48.31 جنيه للشراء و48.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: بلغ السعر 48.33 جنيه للشراء و48.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: استقر عند 48.32 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع.

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