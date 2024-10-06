الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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تفاصيل تفعيل دور صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين.. فيديو

معلمة تشرح للطلاب
معلمة تشرح للطلاب في فصل مدرسي

كشف الدكتور أحمد الشرقاوي وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون الطلاب، تفاصيل تفعيل دور الصندوق الرعاية الاجتماعية بالمهن التعليمية، والامتيازات التى يقدمها لتحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم في التربية والتعليم والأزهر.

وأضاف أحمد الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين أنشئ في 2020 وفقا لقانون 212، وهذا الصندوق يشرف عليه مجلس الوزراء.

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وتابع: «صندوق الرعاية الاجتماعية سيقوم على مجموعة من الموارد المختلفة التي تتمثل في 5% من قيمة مجموعات التقوية في المدارس، و5% رسوم من مزاولة المهن التعليمية، 5% مقابل الأنشطة التعليمية، كما أن الصندوق يقبل التبرعات والمنح على الحساب البنكي الخاص بالصندوق».

وأكمل: الصندوق سوف يقدم الدعم الاجتماعي لتحسين أوضاع المعلمين، بالإضافة إلى إقامة العديد من الأنشطة الثقافية والتربوية.

 

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