انتشال جثمان عمرو غريق هويس الخطاطبة بالمنوفية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة المنوفية منذ قليل، من استخراج جثمان عمرو عماد صبحي، أحد الغريقين بهويس الخطابة، وذلك بعد مرور 48 ساعة من غرقه، حيث لقي مصرعه أثناء مع زميله محمود السيد، مساء أول أمس، في المنطقة التابعة لدائرة مركز السادات.

استخراج غريق في هويس الخطاطبة بالمنوفية



ونجحت قوات الإنقاذ النهري في انتشال الجثمان من منطقة الغرق، بعد جهود كثيفة في عمليات البحث وانتظار للأهالي على جانب الشواطئ، ومساعدات للصيادين في المنطقة على طول الهويس.

ووجه والد الشاب الغريق الشكر لرجال الإنقاذ النهري على استخراج جثمان نجله، وجار نقله إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية اللازمة حيال الجثمان تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليمه لذويه.

وكلف اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، بتكثيف عمليات البحث في المنطقة لسرعة استخراج الجثمان الآخر من هويس الخطاطبة.

غرق شابين في هويس الخطاطبة بالمنوفية



وكانت الجهات المعنية قد استقبلت أول أمس بلاغًا من الأهالي بغرق طالبين داخل هويس الخطاطبة التابع لدائرة مركز شرطة السادات، وعلى الفور تحركت قوات الإنقاذ النهري إلى محل البلاغ لمحاولة البحث عن الجثمانين.

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد نضال المغربي مأمور مركز شرطة السادات يفيد ورود بلاغ من الأهالي بسقوط طالبين في هويس الخطاطبة، دائرة المركز وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وجرى التنسيق مع الحماية المدنية لإرسال فرق الإنقاذ النهري لمكان الواقعة لمحاولة البحث.