تدشين غرفة عمليات خاصة للهجرة غير الشرعية للمصريين على الحدود الأمريكية المكسيكية

في ظل الأحداث المأساوية الأخيرة على الحدود الأمريكية المكسيكية، يعلن الاتحاد العام للمصريين في الخارج بأمريكا عن إنشاء غرفة عمليات خاصة تعمل على مدار الساعة.

هذه الغرفة مخصصة لمتابعة أحوال المصريين الذين تعرضوا للأذى على الحدود، والتواصل مع الجهات المعنية في الداخل والخارج لتسهيل كافة الأمور الممكنة.



ويتقدم الاتحاد بخالص العزاء لأسر المفقودين والجرحى، ويود الاتحاد أن يوضح أنه لا يستطيع، ولا أي جهة أخرى، المساهمة في دخول المصريين إلى الأراضي الأمريكية بشكل غير قانوني.



ويناشد الاتحاد جميع المصريين عدم محاولة السفر بطرق غير قانونية وغير شرعية لتجنب التعرض للأذى على يد عصابات التهريب.