حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن طقس غدٍ الأحد، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر، وحار نهارًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت الأرصاد الجوية، أنه تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد مما يساعد على تلطيف الأجواء نهارًا.

وأكدت وجود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء ومدن القناة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة الكبرى:- العظمى 31 الصغرى 22

الوجه البحري:- العظمى 30 الصغرى 21

السواحل الشمالية الغربية:- العظمى 29 الصغرى 20

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة:- العظمى 29 الصغرى 22

جنوب ووسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:- العظمى 33 الصغرى 24

شمال الصعيد:- العظمى 32 الصغرى 19

جنوب الصعيد:- العظمى 36 الصغرى 23

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: العظمى 31 والصغرى 22

الإسكندرية: العظمى 28 والصغرى 20

وادي النطرون: العظمى 30 والصغرى 22

طنطا: العظمى 30 والصغرى 21

شبين الكوم: العظمى 30 والصغرى 21

دمنهور: العظمى 29 والصغرى 20

مطروح: العظمى 28 والصغرى 19

السلوم: العظمى 31 والصغرى 20

سيوة: العظمى 32 والصغرى 19

بورسعيد: العظمى 28 والصغرى 23

دمياط: العظمى 28 والصغرى 22

الزقازيق: العظمى 31 والصغرى 22

المنصورة:- العظمى 30 والصغرى 23

الإسماعيلية:- العظمى 31 والصغرى 20

السويس:- العظمى 31 والصغرى 21

العريش:- العظمى 29 والصغرى 18

رفح:- العظمى 29 والصغرى 18

راس سدر:- العظمى 32 والصغرى 23

نخل:- العظمى 30 والصغرى 14

طابا:- العظمى 31 الصغرى 23

كاترين:- العظمى 29 الصغرى 12

الطور:- العظمى 30 الصغرى 21

شرم الشيخ:- العظمى 34 الصغرى 24

الغردقة:- العظمى 34 الصغرى 24

مرسى علم:- العظمى 34 الصغرى 25

الفيوم:- العظمى 32 الصغرى 20

بنى سويف:- العظمى 32 الصغرى 20

المنيا:- العظمى 32 الصغرى 19

أسيوط:- العظمى 32 الصغرى 19

سوهاج:- العظمى 33 الصغرى 22

قنا:- العظمى 36 الصغرى 23

الأقصر:- العظمى 36 الصغرى 22

أسوان:- العظمى 37 الصغرى 23

أبو سمبل:- العظمى 37 الصغرى 24

الوادي الجديد:- العظمى 35 الصغرى 21

شلاتين:- العظمى 35 الصغرى 26

أبو رماد:- العظمى 34 الصغرى 24

حلايب:- العظمى 32 الصغرى 25

رأس حدربة:- العظمى 31 الصغرى 25