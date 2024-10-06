تصريحات جوارديولا تشعل ازمة التأجيلات في أوروبا

أصبحت أزمة ازدحام المناسبات الرياضية في عالم الساحرة المستديرة بالتحديد، والشكوى من تلاحم المباريات والمواسم ظاهرة منتشرة على مستوى العالم وليست في مصر فقط، وهو ما أثارة بيب جوارديولا في تصريحاته الأخيرة.

ففي القارة السمراء وبالتحديد في مصر شهد الموسم الكروي المنقضى 2023 / 2024 أزمة كبرى كادت أن تلحم المواسم ببعضها الواحد تلو الأخر بدون راحة، بسبب كثرة المباريات وأفة المؤجلات.

فأصابت تلك الظاهرة النادي الأهلي بسبب المشاركات في العديد من البطولات المحلية والقارية والعالمية، والتي أجبرت الاتحاد المصري لكرة القدم على تأجيل بعض المباريات لنهاية الموسم بسبب ضيق الوقت.

وأدت تلك الأزمة إلى اجتماع استثنائي لرابطة الأندية المحترفة في مصر بحضور رؤوساء جميع الأندية والتي أقرت تغيير نظام ومواعيد الدوري المصري بشكل استثنائي لمدة موسيمين لحل أزمة المؤجلات وتلاحم المواسم.

جوارديولا يشعل ازمة جديدة مع رابطة الاندية المحترفة

ولم تمر أيام قليلة وقبل بداية الموسم الكروي الجديد في مصر، فوجئ العالم بتصريحات قوية أطلقها جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، يعلن فيها عن بداية أزمة مع رابطة الأندية المحترفة بالدوري الإنجليزي "البريميرليج" بسبب تجاهلها لرغبة إدارة السيتي بشأن تأجل بداية الفريق السماوي في الموسم المقبل 2025/2026 لمدة شهر بسبب ارتباطه ببطولة كأس العالم للأندية التي تنتهي 13 يوليو 2025.

ويطالب المدير الفني لمانشستر سيتي رابطة الأندية الإنجليزية باستخدام حل المؤجلات لإعطاء الأندية المشتركة في مونديال الأندية 2025 فرصة كافية للراحة قبل بداية الموسم الجديد.

وقد تقتصر فترة الراحة للأندية الإنجليزية المشتركة في كأس العالم للأندية إلى 3 أسابيع فقط وقد تقل عن ذلك في حالة مشاركة أي منهم في كأس الدرع الخيرية.

وقال بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق، إن الرابطة لن توافق على طلب النادي بتأجيل المباريات الأولى للفريق في موسم 2025 / 2026 بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام الصيف المقبل.

ويخشى بطل الدوري الإنجليزي من تعرض لاعبيه لضغوط شديدة بسبب جدول الفريق المزدحم هذا الموسم، والذي قد يستمر حتى 13 يوليو إذا تأهل لنهائي بطولة كأس العالم للأندية التي قام الاتحاد الدولي (فيفا) بزيادة عدد الفرق المشاركة بها إلى 32 فريقا، والتي ستقام في الولايات المتحدة.

هذا قد يبقي للفريق أربعة أسابيع فقط لحصول اللاعبين على راحة وبدء الاستعداد للموسم الجديد من الدوري، ومن الممكن أن تقل الفترة إذا شاركوا في بطولة الدرع الخيرية.

قال جوارديولا إن الاستفسارات بشأن احتمالية تأجيل مباريات مانشستر سيتي حتى الآن لم تلق أي تجاوب، كما أنه لا يتوقع أي تغيير في الأمور.

ويأتي هذا في وقت تشهد فيه علاقة مانشستر سيتي والرابطة توترًا، خاصة وأن الفريق الإنجليزي يواجه جلسة استماع في 115 تهمة انتهاك للقواعد، بما في ذلك الفشل في التعاون في تحقيق.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي قبل مواجهة فولهام بالجولة السابعة من دوري الموسم الحالي، "رابطة الدوري لم تسمح لنا بتأجيل أول مباراتين للحصول على المزيد من الوقت للتعافي. وكذلك تشيلسي، حيث أعتقد كل الفرق التي ستشارك في كأس لعالم للأندية. شكرا جزيلا! هم لا يؤجلون مثل هذه المباريات".

وأضاف :"أعتقد أن النادي طلب من الرابطة تأجيل أول أو ثاني مباراة لمدة أسبوع أو اثنين أو ثلاثة، لتقام في منتصف الأسبوع، لنحظى باسبوع إضافي أو أسبوعين إضافيين للراحة بعد كأس العالم".

ورداً على سؤال حول ما إذا كان هناك طلب تم التقدم به وتم رفضه، قال جوارديولا :"بالتأكيد لا. هل وافقت رابطة الدوري الممتاز لنا؟ لا. بالتأكيد لا. لن يحدث هذا".

ولم تعلق رابطة الدوري الممتاز على تصريحات جوارديولا ولكن علمت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن هناك مناقشات أولية جرت بشأن إمكانية تأجيل مباريات، وكانت المناقشات غير رسمية ولم يتم التقدم بطلب محدد.