مفاجأه.. زيزو يطلب ١٠٠ مليون جنيه لتجديد عقده مع الزمالك

كشف مصدر مسئول داخل نادى الزمالك أن سبب تأجيل وعدم البت فى تجديد عقد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم هو عدم الوصول إلى إتفاق مع والده بصرف النظر عن التصريحات الورديه التى تصدر من الطرفين حول الرغبه فى الاستمرار والبقاء بين صفوف الفريق.

وأشار إلى أن آخر جلسه عقدت مع والده طلب فيها الحصول على نصف المبلغ الذى كان سيتقاضاه نجله من نادى نيوم السعودى أى مبلغ ١٠٠ مليون جنيه فى الموسم الواحد وهو مارفضه مجلس الإداره الذى سيتحمل من هذا المبلغ ٧٠ مليون جنيه بينما يتحمل ممدوح عباس الرئيس الأسبق ٣٠مليون مشيرا إلى أن هناك محاولات تجرى حاليا لتقليل هذا المبلغ لإنهاء أمر التجديد للاعب.

أزمة بين الزمالك وزيزو

وشهدت الساعات الأخيره أزمه مع اللاعب على خلفية تصريحات المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي والتى كشف خلالها تفاصيل مطالب أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول بخصوص تجديد عقده والتى حدد فيها مبلغ أكثر من ٦٠ مليون جنيه كشرط التوقيع على عقد جديد وهو ما أغضب اللاعب بشده هو ووالده.

وجرى اتصال بينه وبين حسين لبيب رئيس الزمالك أعرب فيها عن استيائه من هذه التصريحات.

وعلمت الوفد أن ممدوح عباس الرئيس الأسبق أجرى مكالمه تليفونيه مع زيزو وطالبه بعدم الالتفات إلى هذه التصريحات وأنه سيتدخل بقوه لإنهاء ملف التجديد كما طالب اللاعب بعدم الرد والصمت التام خلال هذه الفتره خصوصا أن الفريق مقبل على بطولة مهمه فى الإمارات بعد أسبوعين وأنه واثق أن زيزو سيكون له دور كبير مع باقى زملائه فى الفوز بكأس السوبر.

عباس يوجه إنتقادات لمجلس الزمالك

ووجه الرئيس الأسبق عبر صفحته الشخصيه انتقادات حاده لما أسماه بالانفجار الإعلامى داخل نادى الزمالك بعد الفوز بالسوبر وظهور غير طبيعي للاعبين وأعضاء المجلس فى وسائل الإعلام المختلفة.

وكتب: “انا منزعج جدا من هذا الإنفجار الإعلامي في نادي الزمالك لاعبين و جهاز فني و اداري.. وعلينا أن نلتزم الصمت فمن يراجع الإلتزامات و الارتباطات القادمة لنادي الزمالك يتقين تماما أن المسألة مش لعب عيال”.

وتابع: “على إدارة نادي الزمالك أيضا ان تنهي هذا الكلام من بعض أعضاء مجلس الإدارة عمّال على بطّال و قديما قالو السكوت من ذهب. و ان تكون مستمعا أفضل من أن تكون متكلماً."