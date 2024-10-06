تعد جرائم ترويج الشائعات، من أكثر الجرائم المؤثمة التي حرص المُشرع المصري على وضع عقوبات رادعة لها، من شأنها الحد من تفشي الأخبار والمعلومات الكاذبة التي تهدف إلى إثارة الرأي العام.

كيف حدد القانون عقوبة نشر وترويج الشائعات؟

تضمنت المادة 80 من قانون العقوبات، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

كما أشارت المادة رقم 102 مكرر من القانون، إلى أنه يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تتجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.