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الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

أزهق روحه بطريقة مروعة.. الإعدام يحسم مصير قاتل مواطن سعودي

بوابة الوفد الإلكترونية

ربما لم يكن ليتبادر إلى أذهانه يومًا، أن حياته مُقدرٌ لها النهاية، على يد الغدر التي طالت روحه بأبشع الطرق، لتنسج نهايته في أسوأ صورة ممكنة تنفر منها الأنفس البشرية السوية.

 

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القصة الدامية، وقعت أحداثها في المملكة العربية السعودية، بعدما لقى مواطن سعودي حتفه، على يد آخر، بعدما اعتدى عليه الأخير ضربًا بأداة صلبة على رأسه، لتتناثر دمائه التي أدت في النهاية إلى وفاته، بسبب خلافات بينهما.

 

وكشفت وزارة الداخلية السعودية، أنه تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا الجاني، بعد ثبوت اتهامه بجريمة القتل الآثمة، قائلةً في بيان حول ذلك الأمر: "أقدم أحمد بن فهيد بن سالم الثنيان الشمري، سعودي الجنسية، على قتل عواد بن عبدالله بن عواد الحربي، سعودي الجنسية، بضربه بأداة صلبة على رأسه مما أدى إلى وفاته، إثر خلاف بينهما".

 

وأضافت وزارة الداخلية السعودية: " تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا".

 

 

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