إخماد حريق داخل فيلا في التجمع الأول

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق بفيلا في التجمع الأول، دون وقوع إصابات.

ورد بلاغ إلى الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة يفيد بنشوب حريق داخل فيلا بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات.

وبعمل التحريات تبين أن النيران نشبت أعلى الفيلا، وبسؤال مالك الفيلا ويدعى “م.ص” والذي كان خارج الفيلا أثناء نشوب الحريق، أفاد بأن النيران شبت فى غرفة من الخشب وبداخلها سونا ومشاية كهربائية وإنه تم عمل نظافة وغسيل للغرفة، ومن المرجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي داخل الغرفة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.