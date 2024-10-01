عاجل.. حريق مخزن تابع لشركة كوكاكولا

شب منذ قليل، حريق محدود في مخزن تابع لشركة كوكاكولا بمنطقة مصر الجديدة، دون وقوع إصابات.

حريق شركة كوكاكولا بمصر الجديدة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا يفيد باندلاع حريق محدود داخل مخزن تابع لشركة كوكاكولا في شارع أسوان بمنطقة مصر الجديدة، على الفور دفعت قوات الحماية المدنية بسارات إطفاء، وتبين اندلاع النيران في كابينة كهرباء داخل مخزن تابع لشركة كوكاكولا، وتم السيطرة على النيران، دون وقوع أي إصابات.

وكشفت المعاينة الأولية، أن سبب الحريق ماس كهربائي، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكانت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق اندلع بلوحة كهرباء مغسلة مركز الأورام بجامعة المنصورة، دون وقوع إصابات.

حريق داخل مركز الأورام بجامعة المنصورة

وانتقلت قوة أمنية من ضباط المباحث، وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلي مكان البلاغ، وبالفحص تبين اندلاع الحريق بلوحة كهرباء داخل مغسلة مركز الأورام.

وتم السيطرة علي الحريق دون وقوع إصابات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.