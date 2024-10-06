في اليوم الـ366 من الحرب: الاحتلال يكثّف قصفه بجباليا شمالي قطاع غزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ366 من حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، الاستهدافات على مناطق الشمال، وأعلن "الجيش" الإسرائيلي شنّ عملية برية في جباليا، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

وأكد الدفاع المدني الفلسطيني، أنّ طواقمه "غير قادرة على التعامل مع العدد الكبير من المنازل السكنية التي استهدفها الاحتلال".

واستهدفت طائرات الاحتلال المناطق الشمالية الشرقية للقطاع بغارات متتالية، بالتوازي مع شنّها أحزمةً ناريةً في المناطق الشمالية الغربية.

مخيم جباليا

واستهدف الاحتلال بغارة منطقة تل الزعتر في مخيم جباليا، بينما قصفت مدفعيته المناطق الشرقية والشمالية للمخيم، مع إطلاقه القنابل الدخانية في اتجاه المنازل.

ووصلت شهيدة، إلى جانب عدد من الجرحى، إلى مستشفى كمال عدوان، من جراء قصف الاحتلال منزلاً في جباليا، بينما سُجل 9 جرحى، على الأقل، بعدما استهدفتهم مسيّرة إسرائيلية عند دوار أبو شرخ.

وتم تسجيل إصابات أيضاً من جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعةً من الأشخاص في منطقة الفالوجا، غربي مخيم جباليا.

إضافةً إلى ذلك، استهدفت الآليات الإسرائيلية بنيرانها المناطق الغربية من بلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع أيضاً.

مدرسة عين جالوت

كذلك، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي محيط مدرسة عين جالوت في منطقة حسن البنا، جنوبي حي الزيتون، جنوبي شرقي مدينة غزة، بينما أدى استهداف الاحتلال منزلاً في محيط مسجد الشمعة في الحي إلى استشهاد عدد من الأشخاص، بينهم طفلان على الأقل، وإصابة آخرين.

وانسحبت الاستهدافات الإسرائيلية على وسط قطاع غزة أيضاً، بحيث وصل عدد من الإصابات إلى مستشفى العودة في النصيرات، من جراء استهداف الاحتلال منزلاً في المخيم.

مقبرة الشوباني

واستشهد عدد من الأشخاص بينما أُصيب آخرون، في إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف محيط مقبرة الشوباني، غربي مخيم النصيرات.

كما استهدفت غارة إسرائيلية عنيفة محيط جسر وادي غزة، قرب شاطئ بحر النصيرات. وشنّ الاحتلال أيضاً غارةً على محيط دوار أبو صرار في النصيرات، وقصف مسجد صهيب بن سنان في أرض أبو معلا، غربي المخيم.

أما في مخيم البريج، فتم تسجيل شهداء وإصابات من جراء قصف الاحتلال مخيم البريج بالمدفعية.

ويأتي كل ذلك بعد ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 41,825 شهيداً و96,910 جريحاً، تم تسجيلهم منذ الـ7 من أكتوبر 2023.