علاء مرسي يقبل يد مي عمر ورأس محمد سامي في لقطة عفوية (شاهد)

بحفل زفاف نجلته

احتفل الفنان علاء مرسي بحفل زفاف ابنته مريم على شاب من خارج الوسط الفني وذلك بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

وكعادته رحب الفنان علاء مرسي بحضوره بشكل مميز حيث أظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعه سعادته الكبير بحضور زملائه من الوسط الفني.

علاء مرسي يقبل يد مي عمر

وظهر في أحد المقاطع النجم علاء مرسي أثناء ترحيبه بالزوجان الفنانة مي عمر والذي أقدم على تقبيل يدها وزوجها المخرج محمد سامي والذي قام أيضًا بتقبيل رأسه في لقطة عفوية تظهر نقاء قلبه وسعادته العارمة بحضورهما.

علاء مرسي يقبل يد محمد هنيدي

وكان قد أثار مقطع فيديو الجدل خلال عقد قران مريم علاء مرسي الذي أقيم في شهر مايو الماضي والذي يظهر الفنان علاء مرسي وهو يقبل يد الفنان محمد هنيدي ليرد مرسي على تلك التعليقات قائلًا :" محمد هنيدي جزء مني وجزء من تاريخي وحياتي وجزء من العمر والسنين وأخويا اللي مش من أمي وأبويا، ولما نقعد مع بعض بننسى أننا بنشتغل ممثلين إحنا صحاب، وبغير عليه، بمعنى وبخاف عليه طول الوقت عاوز أشوفه ناجح وفي مكانة أعلى وأعلى".

وتابع:" "بيفسروها دايما بشكل شخصي، بمعنى يقول لك هو باس إيده، علشان هنيدي يرضى عنه ويشغله، وبيتودد لهنيدي ويتقرب، وده قصور في الفهم وهجوم مريض، الحكاية أكبر من كده، الحالة دي مش بتحصل بيننا كتير على فكرة، ولما بنتقابل بسلم عليه عادي، لكن فرحتي بابنتي وفرحتي بالفرح، وتجربة إني أحس إني هجوز بنتي، كنت في حالة عجيبة جدا ودي أول مرة وبنتي الكبيرة وجزء مني، اللي يجي لبنتي أشيله على دماغي وده للغريب، وهنيدي فاجأني، لآخر لحظة عارف أنه عنده شغل ومسافر، والمشاعر دي مسموح بيها بين الأحبة والأصحاب لكن أنا معنديش مصلحة.

جدير بالذكر أن علاء مرسي احتفل بعقد قران ابنته في مايو الماضي بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس بحضور عدد من نجوم الفن بينهم محمد هنيدي ومحمد عادل إمام وعمرو عبدالجليل وبيومي فؤاد ومحمد محمود وغيرهم.