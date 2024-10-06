نظام الغذاء النباتي يزيد فرص الوفاة المبكرة

نظام الغذاء النباتي .. يتبنى الملايين من حول العالم نظامًا غذائيًا نباتيًا على أمل تحسين صحتهم، لكن الامتناع عن تناول اللحوم والأسماك قد يكون ضارًا في وقت لاحق من الحياة، وخاصة فيما يتعلق بخطر الإصابة بالخرف، وفقًا لبحث أمريكي جديد.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، توصل علماء من جامعة لوما ليندا للصحة في كاليفورنيا إلى أن أغلب الأنظمة الغذائية النباتية ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض لدى الأشخاص في منتصف العمر، ولكن العكس كان الحال بالنسبة لمن تزيد أعمارهم عن 65 عاماً.

ولاحظ الباحثون ارتفاعًا طفيفًا في مخاطر الإصابة بأمراض مثل السكتة الدماغية والخرف ومرض باركنسون بين النباتيين المسنين للغاية، ولكن عندما أضيفت الأسماك إلى النظام الغذائي انخفض هذا الخطر بشكل كبير - وارتبط بأدنى خطر للوفاة.

واستخدمت الدراسة ، التي نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، بيانات غذائية من 88 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 30 و85 عامًا من كندا والولايات المتحدة، بما في ذلك 12500 حالة وفاة بين عامي 2002 و2007 واستمرت الدراسة حتى عام 2015.

وقسم الباحثون المشاركين إلى 5 فئات وفقًا لنظامهم الغذائي: غير نباتي، وشبه نباتي، ونباتي يتناول الأسماك، ونباتي يتناول منتجات الألبان والبيض، ونباتي صارم.

وبشكل عام، كان الأشخاص الذين تناولوا نظامًا غذائيًا نباتيًا أقل عرضة لخطر الإصابة بالسكري بنحو 12% مقارنة بآكلي اللحوم، لكن الأشخاص الذين تناولوا نظامًا غذائيًا نباتيًا وتناولوا أيضًا الأسماك كان خطر الوفاة لديهم أقل بنسبة 18 في المائة.

ونظر الباحثون أيضًا إلى فائدة إضافة منتجات الألبان والبيض إلى نظام غذائي نباتي، ووجدوا أن هذا النظام الغذائي يقلل من خطر الوفاة بنسبة 15 في المائة أخرى.

ومع ذلك، وجدت الدراسة أنه على الرغم من أن النظام الغذائي النباتي يوفر الحماية من خطر الوفاة للأشخاص في منتصف العمر، فإن أولئك الذين في الثمانينيات من العمر لم يروا فائدة كبيرة.

وأوضح الباحث الرئيسي للدراسة البروفيسور غاري فريزر أن هناك خطر متزايد للإصابة بالأمراض العصبية بين النباتيين في الثمانينيات من العمر.

وقد يكون السبب في ذلك هو أن النظام الغذائي النباتي الذي لا يتضمن الأسماك قد يفتقر إلى العناصر الغذائية الحيوية، مثل الأحماض الدهنية، التي يمكن أن تساعد الدماغ.