ريال مدريد يتخطى عقبة فياريال بثنائية في الليجا

تخطى فريق ريال مدريد عقبة فياريال بالفوز عليه بثنائية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدم "الليجا".

بدأ ريال مدريد المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: أندريه لونين.

الدفاع: داني كارفاخال، روديجير، تشواميني، فيرلاند ميندي.

الوسط: فيدي فالفيردي، كامافينجا، جود بيلينجهام، لوكا مودريتش.

الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

تقدم فريق ريال مدريد بالهدف الأول في الدقيقة 14 من الشوط الأول عن طريق النجم فيديريكو فالفيردي.

وفي الدقيقة 73 من عمر المباراة تمكن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور من إضافة الهدف الثاني للفريق الملكي.

بهذا الانتصار رفع فريق ريال مدريد رصيده إلى 21 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف فقط عن برشلونة المتصدر بنفس رصيد النقاط.