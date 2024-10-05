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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الشوط الأول.. ريال مدريد يتقدم على فياريال بهدف

فالفيردي لاعب ريال
فالفيردي لاعب ريال مدريد

أنهى فريق ريال مدريد الشوط الأول متقدمًا على فياريال بهدف دون رد في المباراة الجارية بين الفريقين على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدم "الليجا".

جاء هدف الفريق الملكي الوحيد في الدقيقة 14 من الشوط الأول عن طريق النجم فيديريكو فالفيردي.

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ريال مدريد يتقدم على فياريال بهدف فالفيردي

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مبابي يقود تشكيل ريال مدريد أمام فياريال بالليجا

بدأ ريال مدريد المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: أندريه لونين.

الدفاع: داني كارفاخال، روديجير، تشواميني، فيرلاند ميندي.

الوسط: فيدي فالفيردي، كامافينجا، جود بيلينجهام، لوكا مودريتش.

الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

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