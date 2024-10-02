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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

إنتر ميلان يقسو على النجم الأجمر في دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان
إنتر ميلان

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي فوزًا كبيرًا برباعية نظيفة على نظيره النجم الأحمر، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024/2025.

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سيطر الفريق الإيطالي على مجريات المباراة خلال شوطيها الأول والثاني، حيث تقدم إنتر بالهدف الأول من خلال اللاعب تشالهان أوغلو  في الدقيقة11، بينما أضاف ماركو أرناوتوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 59.
فيما أحرز لاوتارو مارتينيز، الهدف الثالث في الدقيقة71، واختتم رباعية إنتر ميلان اللاعب طارمي  من ركلة جزاء في الدقيقة 81، لتنتهي المباراة بفوز إنتر ميلان بنتيجة 4/0.

ويبحث إنتر ميلان عن الفوز خلال مبارياته القادمة في الشامبيونزليج الأوروبي، حيث يرغب في التتويج باللقب خلال الموسم الحالي.

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