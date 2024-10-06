انطلاق ختام حفل مهرجان الاسكندرية السينمائى الدولى

انطلق مساء امس السبت حفل ختام الدورة الـ40 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، في سهرة ضخمة، بحضور عدد كبير من صناع الفن في مقدمتهم الفنانة نيللي التي تحمل الدورة أسمها، الفنان خالد سرحان، سامح حسين، كلوديا حنا، رانيا محمود ياسين، الدكتور خالد عبدالجليل رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، الفنانة سهر الصايغ، الفنان أحمد وفيق، د.حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما، المخرج يسري نصرالله، الفنان عاطف عبداللطيف، الناقد وليد سيف، الناقد العراقي مهدي عباس، د.سمير فرج، يوسف العميري، الحفل الذي قدمته الاعلامية غادة شاهين، وعدد كبير من النجوم، كما كان من المقرر أن يتم تكريم منة شلبي في حفل الختام، إلا أنه تغيبت أيضًا عن الختام مثلما فعلت في حفل الافتتاح.

من ناحية أخرى، تعاقدت سهر الصايغ على المشاركة في مسلسل حكيم باشا، بطولة مصطفى شعبان تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين ويشارك في العمل كل من سلوى عثمان، رياض الخولي، دينا فؤاد، أحمد صيام، محمد نجاتي، منذر رياحنة، محمد العمروسي، أحمد عبدالله محمود، أحمد فهيم وآخرين.

أما خالد سرحان فقد تعاقد على المشاركة في الجزء الخامس من مسلسل المداح، بطولة حمادة هلال تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج ويشارك في العمل كل من هبة مجدي، خالد الصاوي، غادة عادل.

كان قد زار مكتبة الإسكندرية، اليوم، وفد من نجوم السينما العالمية المشاركين في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في دورته الـ 40، يمثلون عدة دول منها فرنسا، إيطاليا، المانيا، بولندا، الكويت والجزائر، وذلك للتعرف على المكتبة باعتبارها معلمًا تنويريًا وحضاريًا في مصر والعالم أجمع،

كما زاروا قاعة الاطلاع الرئيسية، وشاهدوا المشروعات الرقمية والتكنولوجية، بالإضافة إلى مطبعة بولاق، وكسوة الكعبة المشرفة المعارض والمتاحف الموجودة داخل المكتبة، مثل معرض الإسكندرية عبر العصور، ومتحف المخطوطات، ومعرض شادي عبد السلام، ومتحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما حضروا عرض بالبانوراما الحضارية.

وفى نهاية الجولة أشاد الفنانون بما تحويه مكتبة الإسكندرية من كنوز ثمينة ومتاحف قيمة ومعارض متنوعة، بالإضافة إلى الكتب والمراجع والدوريات والمشروعات الرقمية التي تخدم القراء والباحثين والزوار بصورة متميزة وعصرية تجعل من مكتبة الإسكندرية مركزًا هامًا للإشعاع الثقافي والتنويري.

ويختتم مهرجان الإسكندرية السينمائي فعاليات دورته الأربعين برئاسة الناقد الأمير أباظة مساء اليوم السبت، ويكشف عن الجوائز وتوزيعها علي الفائزين في مختلف مسابقات المهرجان.

وشهد مهرجان الاسكندرية السينمائي العديد من الفعاليات المميزة من ندوات لكبار الفنانين أبرزهم نيللي ولطفي لبيب، وورش وعروض أفلام تعرض للمرة الأولي، فضلاً عن حضور كوكبة كبيرة من النجوم خلال حفل افتتاح الدورة الأربعين، منهم الفنلنة نيللي، والفنانة رانيا محمود ياسين، والفنان أحمد وفيق، والفنان محمد رياض، والمخرج محمد عبد العزيز، والفنان لطفي لبيب، والمخرج يسري نصر الله، والفنان كمال أبو رية، والفنانة كلوديا حنا، والفنان خالد سرحان، والفنانة رانيا فريد شوقي، والفنانة سلوى محمد علي.