والد بلعيد ينفي تصريحات كرماني ويؤكد: علاقتنا مع الأهلي احترافية

أوضح الإعلامي إبراهيم فايق في برنامجه أن بعض التصريحات قد انتشرت اليوم على لسان علي كرماني، وكيل اللاعب زين الدين بلعيد، حول أن المفاوضات مع أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، كانت فوضوية.

وأضاف فايق أنه تواصل مع والد بلعيد، الذي نفى صحة هذه التصريحات، مؤكدًا أنه قد أرسل خطابًا رسميًا في 1 أكتوبر إلى النادي البلجيكي الذي يلعب له بلعيد، يوضح فيه أن كرماني لم يعد يمثل اللاعب كوكيل أو ممثل، وأن تصريحاته لا تعبر عنهم.

يأتي هذا بعد تأكيدات وكيل بلعيد الحالي، عبدالرحمن زيتوني، الذي شدد على أن الأهلي لم يفرض أي وكيل في المفاوضات، وأن علاقتهم مع النادي كانت احترافية بحتة.