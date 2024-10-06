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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

والد بلعيد ينفي تصريحات كرماني ويؤكد: علاقتنا مع الأهلي احترافية

بلعيد
بلعيد

أوضح الإعلامي إبراهيم فايق في برنامجه أن بعض التصريحات قد انتشرت اليوم على لسان علي كرماني، وكيل اللاعب زين الدين بلعيد، حول أن المفاوضات مع أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، كانت فوضوية.

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وكيل بلعيد: الأهلي لم يفرض أي شخص علينا وعلاقتنا احترافية

 وأضاف فايق أنه تواصل مع والد بلعيد، الذي نفى صحة هذه التصريحات، مؤكدًا أنه قد أرسل خطابًا رسميًا في 1 أكتوبر إلى النادي البلجيكي الذي يلعب له بلعيد، يوضح فيه أن كرماني لم يعد يمثل اللاعب كوكيل أو ممثل، وأن تصريحاته لا تعبر عنهم.

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والد بلعيد ينفي تصريحات كرماني ويؤكد: علاقتنا مع الأهلي احترافية

يأتي هذا بعد تأكيدات وكيل بلعيد الحالي، عبدالرحمن زيتوني، الذي شدد على أن الأهلي لم يفرض أي وكيل في المفاوضات، وأن علاقتهم مع النادي كانت احترافية بحتة.

 

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