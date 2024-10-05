وكيل بلعيد: الأهلي لم يفرض أي شخص علينا وعلاقتنا احترافية

أكد عبدالرحمن زيتوني، وكيل أعمال اللاعب الجزائري زين الدين بلعيد المحترف في الدوري البلجيكي، أن النادي الأهلي لم يفرض أي وكيل لاعبين خلال مفاوضاته لضم اللاعب.

وأوضح زيتوني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "+90" مع الإعلامي أمير هشام على قناة النهار، أنه فوجئ بالأحاديث التي زجت باسمه واسم بلعيد في أمور غير صحيحة. وأضاف أنه كان من يدير التفاوض مع الأهلي بكل احترافية، حيث كان بلعيد مرتبطًا بعقد مع ناديه اتحاد العاصمة، ولم يكن حرًا في الانتقال، وهو من اختار الاحتراف الأوروبي.

وشدد زيتوني على أن الأهلي لم يفرض أي وكيل لاعبين في الصفقة، وأنه على استعداد للإدلاء بشهادته في أي وقت لدعم موقف النادي. كما أشار إلى أن اللاعب علي كرماني كان مفوضًا من بلعيد في فرنسا فقط، لكن هذا التفويض انتهى.

واختتم حديثه قائلاً إن زين الدين بلعيد لم يغضب من القندوسي، لكنه فوجئ ببعض تصريحاته، مؤكدًا أن العلاقة مع الأهلي تظل احترافية بحتة وأن هدفهم هو توضيح الحقائق.