استدعاء ٥ لاعبين من الزمالك لمعسكر منتخب الشباب
تلقى نادي الزمالك خطاباً رسمياً من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله باستدعاء 5 لاعبين من فريق مواليد 2005 بالقلعة البيضاء، لمعسكر منتخب مصر للشباب لنفس المواليد.
ووفقاً للخطاب تم استدعاء كل من :-
-محمد إبراهيم "ظهير أيمن"
-أحمد مجدي "مدافع"
-حسن أبو المعاطي "ظهير أيسر"
-محمد السيد "لاعب وسط"
-أنس وائل "جناح هجومي"
ومن المُقرر، أن ينتظم منتخب مصر للشباب مواليد 2005 في معسكر خلال الفترة من 6 أكتوبر حتى يوم 16 من نفس الشهر، استعداداً لخوض تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.