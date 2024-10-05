محافظ الشرقية: نصر أكتوبر سيظل علامة مضيئة فى تاريخ مصر وقواتها المسلحة

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن نصر أكتوبرالعظيم سيظل دائمًا علامة مضيئة فى تاريخ الشعب المصرى وقواته المسلحة، ورمزًا للعزة والفخر برجال ضربوا أروع الأمثلة فى البطولة والشجاعة والتضحية بالغالي والنفيس ليسطروا بأحرف من نور بطولاتهم فى تاريخ العسكرية المصرية.

جاء ذلك خلال استقباله للدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، واللواء عمرو رؤوف، مدير أمن الشرقية، والقيادات الأمنية والعسكرية، والمستشار العسكري للمحافظة، وذلك بمكتبه بالديوان العام لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، في حضور الدكتور أحمد عبدالمعطي والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي المحافظ، ومحمد نعمة كُجَك، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ونائب المستشار العسكري، والنائب لطفي شحاتة عضو مجلس النواب.

ووجه محافظ الشرقية التهنئة لرجال القوات المسلحة، قادةً وضباطًا وضباط صف وجنود، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، متمنيًا لهم مزيدًا من الرفعة والتقدم، ومؤكدًا أن القوات المسلحة والشرطة هما صمام الأمان للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ الله مصر وشعبها وقواتها المسلحة الباسلة من كل مكروه وسوء.

وقام المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، يرافقه اللواء عمرو رؤوف زكي، مدير أمن الشرقية، والمستشار العسكري للمحافظة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بمدينة الزقازيق، احتفالاً بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، جاء ذلك في حضور الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبنى عبدالعزيز، نائبي المحافظ، والقيادات الأمنية والعسكرية، ومحمد نعمة كُجَك، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ووكلاء الوزارة ورؤساء الشركات والهيئات ومديري المديريات الخدمية وعدد من نواب البرلمان والمواطنين.

بدأت مراسم الاحتفال بقراءة الفاتحة ترحمًا على أرواح شهداء مصر الأبرار، وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد تقديرًا لما قدمه من تضحيات للحفاظ على الوطن ولتعزز من روح الولاء والانتماء لوطننا الغالي مصر.

وأكد محافظ الشرقية أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري بقواته المسلحة الباسلة، الذي قدم رجالها أرواحهم ودماءهم من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن ولتعبر عن انتصار الإرادة المصرية وتمسكها بتحرير كل شبر من أرضها الغالية.

وأرسل محافظ الشرقية سلامًا إلى أرواح شهدائنا الأبرار الذين رووا بدمائهم الزكية أرض مصر الطاهرة، وقدموا لأجيالٍ تأتي من بعدهم القدوة والمثل في التضحية والفداء، مقدمًا تحيةً إعزاز وتقدير إلى رجال القوات المسلحة المصرية الذين يرابطون الآن في كل بقعةٍ من أرض مصر مع إخوانهم من رجال الشرطة ليحفظوا لمصر أمنها وأمانها واستقرارها.

وقال محافظ الشرقية ستبقى ذكرى نصر أكتوبر المجيدة عيداً لكل المصريين وتخليداً لقوة إرادتهم وصلابتهم، لكفاءة قواتهم المسلحة وقدرتها القتالية المتميزة والتي سطرت ملحمةً وطنيةً خالدةً في حفظ تراب هذا الوطن وحماية حدوده وستبقى ذكرى شهدائنا الأبرار وبطولاتهم وتضحياتهم الغالية خالدة في وجدان مصر ودافعًا لنا لنبذل مزيدًا من الجهد والعمل لصنع مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

حرص محافظ الشرقية على مصافحة الحضور، مقدمًا لهم التهنئة بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي جسدت أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمت روح الانتماء والولاء للوطن الغالي مصر، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأن تظل قواتنا المسلحة دائمًا حصنًا منيعًا وصرحًا شامخًا يجسد العزة والقوة والفخر والكرامة.

وكان المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أكد على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتعريفهم بأهمية استخدام أحدث الأساليب العلمية فى الزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتى بما يُسهم فى زيادة الدخل القومي.

أضاف المحافظ، أن المحافظة تقوم بتقديم أوجه الدعم والمساندة كافة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل المشاكل والمعوقات كافة أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة فى الزراعة والري.

ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن، وكيل وزارة الزراعة، قيام إدارة الإرشاد الزراعى بتنفيذ ندوة توعوية بالمقر الإرشادى بقرية الزرزمون بههيا، والإدارة الزراعية بالحسينية، عن الأهمية الاقتصادية لمحصول الفول البلدى والعائد الاقتصادى له، وأهمية العمليات الزراعية، وأهم الحشرات والآفات التى تصيبه، والمبيدات الموصى بها من الوزارة وطرق العلاج، كذلك أهمية دور الإرشاد والمعاهد البحثية للإرشاد فى توصيل المعلومات الزراعية بأنواعها كافة للمزارعين.