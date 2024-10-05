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الأحد 06 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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نشأت الديهي يهاجم منتقدي مشروع رأس الحكمة: "الكعكة في يد اليتيم عجبة"

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن البعض كان يتحدث على أن مصر أوشكت على الإفلاس، وكان الحل الوحيد يكمن في الاقتراض في ظل عدم وجود استثمارات. 
وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء السبت، أن الأبواق الناعقة كانت تتحدث على أن مصر على وشك الإفلاس،  متابعًا : “ربنا لم يرد لهذه الدولة أن تنكسر أو تنحني، والبعض يسيئه هذا الأمر، ولذلك قاموا بمهاجمة البلد والحكومة”.

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وأضاف أن  الدول العربية وقفت بجانب مصر ليس من خلال القروض أو الدعم، ولكن من خلال الاستثمار الحقيقي،  مشيرًا إلى أن الدول العربية تستثمر استثمارات مليارية في تركيا وأوروبا وأمريكا.

وأردف: “عندما جاءت هذه الاستثمار لمصر، قام البعض بانتقاد هذا الوضع ، من خلال الحديث على أن مصر تبيع الأرض”، معقبًا: "الكعكة في يد اليتيم عجبة".

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