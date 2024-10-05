النائبة إيفلين متى: إطلاق مشروع رأس الحكمة يمثل استثمار سياحي ضخم

أشادت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات ، مشروع رأس الحكمة ، والذي سيكون بمثابة استثمار سياحي ضخم وبنية تحتية ضخمة على أرض مصر.

وأشارت متى في بيان صحفي لها إلى أن هدفنا هو أن نعمل على جذب المستثمرين العرب للإستثمار الاقتصادي خلال الفترة القادمة ، مؤكدة أنها تأمل أن تكون هناك استثمارات اقتصادية وصناعية خلال الفترة القادمة من المستثمرين العرب وعلى رأسهم المستثمرين الإماراتيين والسعوديين ، لكى تقوى مصر وتنهض اقتصاديا ، خاصة و أن الصناعة والتجارة تساهمان فى إحداث تنمية حقيقية فى البلد

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن مشروع رأس الحكمة سيكون له عوائد إقتصادية كبيرة على مصر من خلال توفير فرص عمل ، بالإضافة إلى جلب العملة الصعبة إلى البلاد ، خاصة في ظل حاجة مصر إلى الحصيلة الدولارية ، نتيجة الأزمة الإقتصادية الحالية التي يمر بها العالم ومصر أيضا.

وأوضحت أننا نأمل بعد إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي أن تكون هناك مشروعات تنموية إقتصادية مثل الصناعات المختلفة ، التي نجحت فيها دولة الإمارات ، وساعدت فيها الدول الاوروبية ، من خلال اجتذاب هذه الصناعات داخل مصر خلال الفترة القادمة.